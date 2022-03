'Scenario loopgravenoorlog steeds realistischer'

Video

Geschokte Jan Slagter open over afscheid van Piet Paulusma

Het droevige nieuws dat Piet Paulusma zondag op 65-jarige leeftijd is overleden komt als een schok in Hilversum. Omroep Max-baas Jan Slagter was één van de weinigen die afgelopen periode wist dat Piet vocht tegen kanker. Verslaggever Jordi Versteegden zocht Jan maandag op.