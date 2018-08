Film van Dylan Haegens binnen acht dagen goud

Het is de vijfde Gouden Film die dit jaar wordt uitgereikt. Het is echter voor het eerst dat dit pas in augustus gebeurt; de afgelopen jaren werd de vijfde award meestal al in het voorjaar toegekend.

In de film van Dylan Haegens speelt de YouTuber zichzelf, die het op moet nemen tegen een concurrent die betere filmpjes maakt dan hijzelf. De jeugdfilm draait op dit moment in meer dan honderd bioscopen.