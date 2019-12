Kaag hervat miljoenenbijdrage voor Palestijnen

Kaag kondigde vorige maand al aan de steun „in principe” te willen hervatten. Ze stopte daar begin augustus mee nadat er misstanden in het hogere management naar buiten waren gekomen. Inmiddels zouden er maatregelen zijn genomen en heeft de bekritiseerde topman ontslag genomen. Het ging volgens een vertrouwelijk rapport om beschuldigingen van seksueel wangedrag, vriendjespolitiek, discriminatie en andere vormen van machtsmisbruik binnen de top van de organisatie.

De regering-Trump bracht de organisatie vorig jaar in ernstige verlegenheid door de steun, jaarlijks honderden miljoenen dollars, volledig op te zeggen. Het VN-agentschap zegt nu nog een tekort van 150 miljoen euro te hebben. „Essentiële dienstverlening zoals scholing en gezondheidszorg komen daarmee in gevaar”, aldus Kaag.

Oneindige put

Critici van de steun aan de Palestijnen stellen dat het vluchtelingenprobleem juist door het Westen in stand wordt gehouden. De kwestie sleept al meer dan zeventig jaar voort, sinds de Israëlische Onafhankelijkheidsoorlog in 1948. Er raakten toen 700.000 Palestijnen ontheemd. De VN bepaalde dat ook hun nakomelingen als ’vluchteling’ worden aangemerkt, waardoor het totale aantal Palestijnse vluchtelingen in de regio vandaag de dag rond de 5,4 miljoen ligt.

