Kickbokser Robin van Roosmalen gewond na ongeluk op A2, zus Melissa (29) komt om

,,Het is verschrikkelijk, ongelooflijk”, aldus Hicham el Gaoui van sportschool Fighting Talents in Den Bosch, waar Van Roosmalen traint. Hij zocht de vechter woensdagavond nog op in het ziekenhuis. „Robin wordt donderdag geopereerd. Hij heeft meerdere breuken, maar was aanspreekbaar.”

El Gaoui denkt op dit moment dat Van Roosmalen volledig kan herstellen. ,,Het is een sterke jongen. Ook fysiek. Gelukkig wel, anders was hij er misschien slechter aan toe geweest.”

Het ongeluk gebeurde rond 14.45 uur tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Oudenrijn. Broer en zus Van Roosmalen stonden met hun auto op de vluchtstrook stil en zijn daar aangereden door een vrachtwagen. De auto is enkele meters vanaf de rijbaan in de berm tot stilstand gekomen. De vrachtwagen is na het ongeluk door de vangrail naar de hoofdrijbaan geschoten. De chauffeur is aangehouden.

De politie vraagt getuigen om zich te melden. De A2 was vanuit Den Bosch in de richting Utrecht urenlang afgesloten.

Robin van Roosmalen

Robin van Roosmalen is de zoon van William van Roosmalen, die oud-wereldkampioen is. Robin werd onder meer kickbokskampioen bij de vedergewichten en lichtgewichten bij kickboksorganisatie Glory.

Van Roosmalen maakte in 2019 de overstap van kickboksorganisatie Glory naar Bellator en ging zich daar toeleggen op het MMA. Tot een debuut kwam het nog niet. Eerst slaagde hij er niet in om af te vallen tot het maximale gewicht dat is toegestaan in zijn klasse. Later zat een vals positieve coronatest hem in de weg.

Van Roosmalen trainde geregeld met zijn zus, zo is te zien op video’s op zijn Instagram-pagina. Veertien weken geleden feliciteerde hij zijn zus in een speciaal bericht met haar verjaardag en bedankte hij haar voor het feit dat ze hem altijd steunt. ,,Ik hou van je tot de maan en terug.”