Vrouw (29) komt om het leven bij zwaar ongeluk op A2

Het ongeluk gebeurde rond 14.45 uur tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Oudenrijn. Op foto’s is te zien dat de auto van achteren is geraakt. Het voertuig is enkele meters vanaf de rijbaan in de berm tot stilstand gekomen. De politie vraagt getuigen om zich te melden.

De A2 is dicht tussen Culemborg en knooppunt Everdingen.