Ruim 1000 tips in zaak Nicky Verstappen

Het grootste deel, zo’n negenhonderd tips, is binnengekomen via het speciale telefoonnummer dat is ingericht en via de website www.politie.nl. Het overige deel is binnengekomen via onder meer privéberichten op social media bij diverse politieaccounts.

Er is een apart servicecentrum ingericht dat alle telefonische tips aanneemt. Daar zitten vier medewerkers van de politie en een coördinator. Verder is er een rechercheur van het onderzoeksteam aan het servicecentrum toegevoegd die bekijkt welke tips met spoed moeten worden opgepakt. Van alle tips die binnenkomen wordt dus onderscheid gemaakt in spoed-tips, en tips die later worden bekeken. Alle tips worden serieus opgepakt en onderzocht.

Vragen

Ook komen er vragen binnen van bezorgde mensen over de periode dat de verdachte vrijwilliger was bij de scouting, of werkte bij de peuterspeelzaal.

Het totale aantal tips van duizend stamt van vrijdagochtend 09.00 uur, maar ook daarna komen er nog steeds veel telefoontjes binnen, meldt de politie. Die vraagt tipgevers vooral foto’s en video’s door te sturen als ze denken Jos Brech nog te hebben gezien.

Het speciale telefoonnummer 088 - 16 88 999 van de politie in Limburg is tot 31 augustus van 8.00 uur tot 22.00 uur bereikbaar.

Bekijk ook: Oproep aan buren die Brech nog hebben gezien

