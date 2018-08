Advocaat: er is nog niets geregeld in Armenië

De moeder van de kinderen, die vorig jaar al uitgezet werd, zit nog steeds op een klein kamertje waar de kinderen niet bij kunnen wonen. Ⓒ ANP

DEN HAAG - Advocaat Patricia Scholtes vindt het „onbegrijpelijk” dat de Raad van State heeft besloten dat Lili en Howick niet in Nederland mogen blijven. Ze mogen ook een andere zaak die in Utrecht loopt, niet hier afwachten. Volgens haar is er nog niets geregeld in Armenië om de kinderen na terugkeer op te vangen. „Er is geen woning en er is geen school geregeld. Dat betekent dat ze eerst naar een weeshuis gaan.”