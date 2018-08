Hotel Hurghada geëvacueerd na dood twee gasten

In eerste instantie werd gezegd dat John en Susan Cooper kort na elkaar door een hartaanval om het leven zijn gekomen in het Steigenberger Aqua Magic Hotel.

Maar reisorgansatie Thomas Cook laat onderzoeken of er sprake is van grootschalige voedselvergiftiging in het 725 kamers tellende hotel. Tot die tijd zijn driehonderd gasten elders ondergebracht, zo schrijft de Daily Mail. Onder hen ook twintig Belgen.

Cook zou hebben geconstateerd dat meerdere mensen ziek zijn geworden in het complex aan de Rode Zee.

Doodziek

De krant zegt meerdere mensen te hebben gesproken die doodziek huiswaarts keerden. In alle gevallen had dat volgens hen met het hotelvoedsel te maken, aldus de Mail. Op BBC4 vertelt een vrouw dat er minstens veertig gasten onwel waren afgelopen week.

„Het eten was slecht gekookt en soms zelfs rauw”. Een vader van een meisje van 16 jaar zegt in de Mail dat zijn dochter doodziek terugkwam. In het ziekenhuis werd voedselvergiftiging geconstateerd.

Gecancelled

Thomas Cook heeft iedereen een andere plek in Hurghada of een reis naar huis aangeboden. De lopende boekingen van het hotel zijn ’uit voorzorg’ gecancelled, zo laat de touroperator in een reactie weten.

Was u ook in het hotel en heeft u slechte ervaringen? Mail naar nieuwsdienst@telegraaf.nl of App naar onze whatsapp tiplijn. Of zet ons nummer in je telefoon: +31 6 13650952

Bekijk ook: Vrouw sterft van verdriet op vakantie