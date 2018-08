Bestuurder die kleuter (5) doodreed langer vast

Ⓒ Youtube

DENDERMONDE - De bestuurder van de auto met Nederlands nummerbord die ervan wordt verdacht dat hij maandag in Sint-Niklaas (België) een 5-jarige meisje op de stoep doodreed, blijft een maand langer in de cel. Dat heeft de raadkamer in Dendermonde beslist. De 21-jarige man is aangehouden voor ’onopzettelijke doding’ en het onopzettelijk toebrengen van letsel, vluchten na een misdrijf en rijden zonder geldig rijbewijs.