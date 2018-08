’Slachtoffers zedenzaak Maasdriel tussen 8 en 15 jaar’

Een 'goed ingelichte bron' heeft tegen Omroep Gelderland gezegd dat de ongeveer dertig ouders die donderdagavond de informatieavond in het gemeentehuis in Kerkdriel bijwoonden kinderen hebben tussen de acht en vijftien jaar.

Tijdens de informatieavond is verteld dat bij de verdachte 1200 uur beeldmateriaal is gevonden. Daarvan is inmiddels driehonderd uur bekeken.

