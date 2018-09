’Raad van State ondermijnt kinderrechten’

„De rapporten van de anders zo gezaghebbende Raad voor de Kinderbescherming worden hier van tafel geveegd”, aldus een woordvoerder van de kinderrechtenorganisatie. „En dat terwijl de Raad voor de Kinderbescherming duidelijk heeft geconcludeerd dat uitzetting op dit moment niet verantwoord is.” De uitzetting zou uiterlijk 1 september moeten plaatsvinden.

„Bij een Nederlands kind is het niet goed denkbaar dat de Raad op deze wijze wordt gepasseerd, maar wanneer het gaat om een kind zonder verblijfsvergunning in Nederland dan kan dit opeens wel. Dat is ongelijke behandeling op grond van de verblijfsstatus van deze kinderen en een schending van hun rechten”, aldus de woordvoerder. Kinderen van vreemdelingen worden volgens Defence for Children gediscrimineerd als het gaat om jeugdbescherming.

Defence for Children zet zich al ruim een jaar in om de twee tieners in Nederland te kunnen laten blijven. Hun moeder werd na een lange asielprocedure ons land uitgezet. Lili en Howick doken toen bij een bevriend gezin onder.

