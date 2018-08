Cao-actie politie: geen boetes voor duizenden hardrijders

Verspreid door het hele land, verwijderen agenten de foto’s van flitspalen. Maarten Brink van het Landelijk Parket van de politiebonden, laat aan RTL Nieuws weten dat in totaal tien eenheden meedoen aan de foto-verwijder-actie.

Wegmisbruikers worden in het mom van ’Geen cao, geen bon’ niet beboet voor verkeersovertredingen. De overheid loopt op deze manier veel geld mis.

Cao-acties

Eerder deze week maakte de politie bekend dat zij vanaf donderdag niet meer met deurwaarders mee zouden gaan tijdens huisbezoeken. De politievakbonden hebben hun leden daartoe opgeroepen in het kader van de acties van de politie voor een nieuwe cao.

Ook gaat de politie de komende weken als onderdeel van de cao-acties het centrum van verschillende steden ’afsluiten’, omdat ze zeggen daar de veiligheid niet meer te kunnen garanderen. Als mensen erdoor willen, gebeurt dat op eigen risico. De eerste actie in de reeks is op 29 augustus in Eindhoven, waar de voetbalwedstrijd PSV tegen het Wit-Russische BATE wordt gespeeld in de Champions League.