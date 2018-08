Man parkeert auto in voortuin

Ⓒ NieuwsFoto / Laurens Bosch

Haarlem - Een man is vrijdagochtend met auto en al in de voortuin van een woning in Haarlem-Noord beland. Rond kwart over negen wilde de man vanaf de Rijksstraatweg de Maasstraat inrijden, waarna hij vermoedelijk een scooterrijder over het hoofd zag en de voortuin van de woning inreed.