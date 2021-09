Gezondheidsraad: Geef extra vaccin aan patiënten met een ernstige afweerstoornis

Volgens de Gezondheidsraad is bij een deel van de mensen met een ernstig gecompromitteerd immuunsysteem – bijvoorbeeld bij transplantatiepatiënten – onvoldoende of geen immuunrespons te zien nadat ze twee vaccindoses hebben gekregen. Een derde prik kan de immuunrespons verhogen.

De behandelende experts en het RIVM werken daarvoor een strategie uit. Naar schatting gaat het om 200.000 Nederlanders, al kan dat getal nog anders uitvallen, afhankelijk van de precieze selectie.

Voor de overige bevolking is boostervaccinatie tegen COVID-19 op dit moment niet nodig, stelt de raad. „De bescherming van sommige COVID-19-vaccins tegen infectie is in de loop van de tijd wel enigszins afgenomen, maar dat geldt niet voor de bescherming tegen ernstige ziekte”, staat er in het advies. Die bescherming is nog altijd onverminderd hoog (zo’n 95 procent), zo laten de huidige gegevens zien, ook voor de deltavariant.

Boosterdosis

Een boosterdosis voor de algehele bevolking zal volgens de Gezondheidsraad dus nauwelijks bijdragen aan een verbeterde bescherming tegen ernstige ziekte en sterfte. De primaire vaccinatiegraad heeft hier meer effect op, zowel binnen Nederland als wereldwijd. Want volgens de raad wordt het aantal ziekenhuisopnames momenteel grotendeels bepaald door het deel van de bevolking dat niet of deels is gevaccineerd.

De raad verwacht dat voor sommige groepen boostervaccinatie uiteindelijk wel nodig zal zijn. Dat moment hangt af van het verloop van de vaccineffectiviteit tegen ernstige ziekte. Zodra er een dalende trend is te zien van die effectiviteit, moet boostervaccinatie voor specifieke groepen worden overwogen, luidt het advies.

Naar verwachting zullen de groepen die als eerste zijn gevaccineerd in Nederland – te beginnen met de oudsten – op dat moment ook als eerste in aanmerking komen voor een boostervaccinatie. De raad adviseert hierop te anticiperen en denkt dat het eerder een kwestie van maanden dan weken zal zijn voordat dat punt aangebroken is.

Virusvarianten

Het voordeel van wachten met een booster voor de algehele bevolking kan ook zijn dat er dan aangepaste vaccins gebruikt kunnen worden die nog beter beschermen tegen nieuwe virusvarianten, stelt de organisatie.

Eerder betoogden experts al in De Telegraaf dat ons land een derde prik zeker zou moeten overwegen. Zo stelde viroloog Ab Osterhaus dat het nooit kwaad zou kunnen om aan de veilige kant te zitten en de derde prik toe te dienen. „Zeker omdat de bijwerkingen van deze vaccins relatief beperkt zijn.”

Vaccinoloog Ben van der Zeijst wees daarentegen op het feit dat de vaccins ook na een half jaar nog altijd zeer goed tegen ziekenhuisopname na corona beschermen. „Ik denk dat je op dit moment beter doses aan landen uit de derde wereld kunt geven. Hoe meer er wereldwijd gevaccineerd is, hoe kleiner de kans dat er besmettelijkere varianten ontstaan.”