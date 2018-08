’Onbegrijpelijk dat Brech van dna-lijst ging’

„Nu duidelijk is geworden dat Brech tijdens een politieverhoor in 2001 aangaf eerder ontucht te hebben gepleegd met jongens, had er direct een rood kruis achter zijn naam gezet moeten worden. Als dat was gebeurd, dan was Brech zeker een van de ongeveer 150 personen geweest bij wie DNA was afgenomen in 2008, het jaar waarin DNA-onderzoek mogelijk werd. Nu werd zijn naam om onduidelijke redenen juist van de lijst afgehaald.”

Peter R. de Vries en de familie Verstappen hebben de politie gevraagd hoe dit heeft kunnen gebeuren, maar hebben hierop nog geen antwoord gekregen.

