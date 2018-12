Krikke: oproep kiezers in buitenland digitaal

Bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart hadden Nederlanders over de grens problemen met stemmen, omdat ze hun papieren te laat of helemaal niet ontvingen, vooral door trage of onbetrouwbare postbezorging. In sommige landen is het geen uitzondering dat een postzak een paar weken op een lokaal postkantoor blijft staan, aldus Krikke.

Het digitaal versturen van de oproepkaart lost deze problemen voor een groot deel op, meldt zij vrijdag in een evaluatie van het verloop van de verkiezingen. „Overal ter wereld moeten stemgerechtigde Nederlanders zo eenvoudig mogelijk hun stem kunnen uitbrengen”, aldus de Haagse burgemeester.

Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken zei vrijdag in een reactie dat er door een wetswijziging al veel is verbeterd voor Nederlandse kiezers in het buitenland. Zij hebben voortaan de mogelijkheid zich permanent te registreren als kiezer. Het departement van Plasterk kijkt nog naar verdere verbeteringen.