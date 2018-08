Agent slaat autistische jongen (12) tegen de grond

De moeder van Jack laat aan Global News weten dat zij de agenten op de hoogte had gebracht over de stoornissen van haar zoon. „Ik vertelde ze dat hij ADHD, angststoornissen en autisme heeft.” In paniek besloten de ouders de politie in de schakelen, want zelf kregen ze hun zoon niet meer rustig.

De politie schoot te hulp, maar toen jack overstuur raakte en begon te schelden, kreeg hij handboeien om en sloeg een van de agenten de 12-jarige jongen tegen de grond.

Verdrietig

Jack’s vader kan het nog steeds niet geloven. Ze hebben Jack altijd geleerd dat als er iets is, je iemand in een uniform altijd kan vertrouwen. „Bij het eerste contact met een agent wordt hij neergeslagen. Hoe leggen we dat uit?” Aldus de aangeslagen vader.

Jack lag na de klap bewusteloos op de grond. Volgens de moeder tilde de agent de gewonde jongen vervolgens weer op, om hem daarna weer tegen de grond te slaan.

De 12-jarige is in het ziekenhuis behandeld aan zijn verwondingen.

Onderzoek

De politiewaakhond ASIRT is een onderzoek gestart naar de toedracht van het voorval. De politie zegt dat de verwondingen serieus worden genomen. „Dit hebben wij ook niet gewild”, aldus een woordvoerder.

De ouders hopen dat agenten in de toekomst getraind worden om met dit soort speciale gevallen om te gaan.