Lange celstraffen na cokesmokkel in privéjet

De vier hadden in hun bagage maar liefst 500 kilo cocaïne bij zich. Volgens de Britse justitie hadden ze de drugs voor 41 miljoen pond kunnen verkopen, omgerekend ruim 45 miljoen euro.

De vier waren in het dagelijks leven metselaars en obers, maar voor de smokkel deden ze zich voor als zakenmensen die actief waren in de wereld van virtueel geld en in de muziekindustrie. Ze betaalden zo’n 150.000 euro contant om een vliegtuig te huren. Op de dag van vertrek lieten ze zich met luxeauto’s naar het vliegveld brengen. Ook hadden ze geregeld dat een specifiek bedrijf het vliegtuig zou afhandelen in Colombia. Daar bracht een gepantserde auto de drugs naar het vliegtuig. Ook had de bende een nepagent met nepspeurhond ingeschakeld om te doen alsof de bagage werd gecontroleerd.

De smokkelaars werden betrapt toen ze landden op een vliegveld ten zuidwesten van Londen. De douane vond 513 blokken cocaïne. De vier zeiden dat ze geen idee hadden hoe de drugs daar waren gekomen.