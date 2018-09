’Ik schaam mij als Nederlander’

Eerst wordt een Afghaan met zak over het hoofd en vastgebonden op het vliegtuig gezet naar Afghanstan, aangezien men vermoedde dat hij de politie daar geholpen heeft. De man woonde met zijn gezin hier al 18 jaar, had een baan, kwam niet ten laste van de overheid , maar hij werd uitgezet en de rest van het gezin kon blijven.

Toen kwam er de kwestie Poch en was de premier zo flink om kenbaar te maken voor de Argentijnse politie hoe zijn vliegschema eruit zag en prompt werd hij in Spanje opgewacht en uitgeleverd aan Argentinie; de afloop is meer dan bekend maar het kostte hem 8 jaar van zijn vrijheid.

En nu dan de kinderen Howick en Lily. Moet men daar nu respect voor hebben dat men zich op een dergelijke manier ’uitleeft ' op twee kinderen, die hier al 10 jaar zijn. Zij zullen nu terug gaan naar de moeder, die p een klein kamertje woont in Armenië. Maar de onnoemelijke hoeveelheid asielzoekers die vanaf 2016, waaronder ook criminelen, hier binnen kwamen, mogen (voorlopig) blijven.

Je schaamt je dat je Nederlander bent.

J.W. Gijsbers