Corendon negeert reisadvies Tunesië

Corendon is de eerste Nederlandse reisorganisatie die het aandurft om vanaf april 2017 weer wekelijks naar de spotgoedkope Tunesische badplaatsen te vliegen. Ondanks dat het ministerie van Buitenlandse Zaken vakanties daar nog steeds afraadt. ’Alleen noodzakelijke reizen’, staat op de site in de waarschuwingskleuren rood en oranje.

„Dat strenge advies is achterhaald. In buurlanden als Duitsland en Frankrijk is het terecht versoepeld. Daar geldt voor Tunesië-reizen nu de kleur geel, wat betekent waakzaam zijn. Datzelfde geldt voor vakanties in veel Europese landen inclusief Nederland”, zegt Corendon-topman Steven van der Heijden.

Het besluit om Tunesië weer op te nemen in het vluchtschema is volgens hem gisteravond genomen. „We krijgen heel veel vragen van Nederlandse toeristen die willen weten waarom ze op Duitse luchthavens moeten opstappen om naar Tunesië te gaan. Wij vinden dat dit ook moet kunnen op Schiphol, omdat de veiligheid in dat land sterk is verbeterd.”

Het in de wind slaan van het ’negatieve reisadvies’ door het Nederlandse ministerie doet volgens Van der Heijden niet ter zake. „Aan de Tunesische stranden geldt geen code rood, maar oranje. Dat wil niet zeggen verboden toegang. Bovendien heeft het Calamiteitenfonds geen dekkingsbeperking voor Tunesië afgegeven, dus zijn toeristen verzekerd.”

„We verwachten een stormloop”, aldus Van der Heijden.