Excuses restaurant voor merkwaardige reclame

Restaurant Twenty Nine Park Place heeft zijn excuses aangeboden voor een tweet waarop veel Welshmen woedend hebben gereageerd. „Daisy is een beetje bezogd. Waarom? Het is steak night!”, schreef het restaurant op Twitter.

Dat schoot in het verkeerde keelgat van volgers. „Ik ben niet eens vegan en ik vindt dit ook aanstootgevend”, schrijft iemand in een reactie. „Oh mijn God, dit is vreselijk”, reageert iemand. Een ander vindt het ’wreed’ en ’immoreel’.

Anderen vinden de hysterisch reagerende volgers juist fout. „Wellicht een goed idee om te stoppen met vlees als je zo reageert op waar het vandaan kom”, schrijft iemand. „Vlees komt van dieren, niet van de supermarktplank”, valt een ander diegene bij.

Ondanks de bijval trekt het restaurant het boetekleed aan. „We willen ons oprecht verontschuldigen voor de verkeerde keuze van deze tweet. We erkennen de aanstoot die deze heeft veroorzaakt.”