Bruls: ’Desnoods beslag op vastgoed bij toenemende stroom vluchtelingen’

Het aantal Oekraïners dat zondag in Nederland werd opgevangen, bedroeg volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid ruim 6200. Dat is 1500 meer dan een dag eerder en bijna 3000 meer dan vrijdag.

„Als we in dat tempo elke dag meer mensen moeten opvangen, wordt de uitdaging heel groot”, zegt Bruls daarover in tv-programma Buitenhof. Volgens hem is ’grootschalige opvang’ nodig in ’tenten compounds, paviljoens en op bedrijventerreinen.’

Hij kan zich zelfs voorstellen dat als de vluchtelingenstroom groeit er beslag zal moeten worden gelegd op vastgoed. „Voorlopig gaat het nog hartstikke goed. Maar als dat nog meer vluchtelingen komen gaat, zul je ook achter de hand moeten houden dat je af en toe beslag legt op een ruimte.”

Bruls is er blij mee dat particulieren zich aanmelden voor een opvangplek. Daar kleven wel risico’s aan meent hij. „Als je nu mensen in huis neemt, moet je goed beseffen dat het langer gaat duren dan dagen en weken. En mensen zijn misschien getraumatiseerd.”