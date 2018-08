’Bondfilm wordt uitgesteld tot zeker 2020’

Het vertrek van Danny Boyle is tamelijk catastrofaal voor de Bond-productie. Ⓒ EPA

LOS ANGELES - De nieuwste James Bond-film zal op z’n vroegst pas in 2020 in de bioscopen te zien zijn. Dat meldt het gezaghebbende entertainment-tijdschrift The Hollywood Reporter op basis van ingewijden. De producenten hadden vrijdag topoverleg over de ontstane situatie na het vertrek van regisseur Danny Boyle.