Jongetje krijgt goedkeuring Freek Vonk voor nieuwe vogelsoort

De jongen was dolenthousiast toen hij buiten een felgekleurde vogel zag. "Mama! Kijk! Een pinguïn vogel! Een échte! Wauw! Dit is mijn lievelings!", schreeuwde hij. Zijn moeder lachte even en knikte vervolgens goedkeurend.

„Hij was zó door het dolle heen en intens gelukkig dat ik het niet over mijn hart kon verkrijgen om te zeggen dat het een ekster was”, legt moeder Ellen uit op Twitter. Ze vroeg Twittervolgers om van de nieuwe naam gemeengoed te maken.

Volgers reageren dolenthousiast, zo spotte The Best Social. „Ik vind Pinguïn vogel ook veel mooier!”, schrijft Wendy, waarna een ’boswachter Tim’ zich ook achter de nieuwe naam schaart.

„Hoera! Als Boswachter Tim het zegt, heeft de Pinguin Vogel nu officieel bestaansrecht”, schrijft de moeder, maar dat was buiten Tim zelf gerekend. „Nou, eerst moet Freek Vonk het nog goedkeuren”, aldus Tim.

Het duurt niet lang voordat Vonk inderdaad zou reageren.

Vervolgens was er nog een laatste stap gezet: de pinguïnvogel werd ’Wikipedia-official’ gemaakt door een volger. Inmiddels is de bijnaam weer verwijderd uit de open encyclopedie.

Deze bijnaam van de eskter is inmiddels weer verwijderd. Ⓒ Twitter / Wikipedia