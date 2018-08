Burgemeester verbiedt urban bij Zomerfeest

De formatie Broederliefde, die muziek maakt die onder het genre urban valt, was vorig jaar een van de hoofdacts op het Zomerfeest in de stad. Dit leidde tot meer drukte dan de gemeente had verwacht.

De burgemeester zegt dat bij bepaalde artiesten bekend is dat de kans op een enorme toeloop van publiek groot is. „En laten we wel wezen, de Zomerfeesten van Gorinchem zijn in eerste instantie bedoeld voor de Gorinchemmers. En dan moet je dus wel rekening houden met de programmering die je al dan niet boekt.”

Volgens de burgemeester bestaan er bij de hulpdiensten „veiligheidsprofielen.” „Het ene muziekgenre is toch wat veiligheidsgevoeliger dan het andere en urban willen we hier niet.” Gorinchem is een stad waar het goed feesten is, aldus de burgemeester, die overigens alleen urban heeft verboden. „En we willen het allemaal leuk houden hier.”