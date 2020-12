‘CDA met Hoekstra serieuze bedreiging voor VVD’

Een tjokvolle podcast Afhameren dit keer. Politiek commentator Wouter de Winther en Pim Sedee bespreken het laatste politieke nieuws. En natuurlijk gaat het uitgebreid over het CDA. Nu Hugo de Jonge heeft bekendgemaakt te stoppen als partijleider en lijsttrekker is het de vraag: hoe nu verder? De Winther analyseert, en spreekt zijn verwachtingen uit.

Luister de nieuwe aflevering van Afhameren met Wouter de Winther hier, hieronder of via alle bekende podcast apps, zoals Apple Podcasts of Spotify:

De huidige minister van Financiën Wopke Hoekstra is nu de gedoodverfde opvolger, nadat hij eerder de klus aan De Jonge liet. Maar nu is de druk om het te doen wel erg groot, de partij doet echt een beroep op hem, zo legt De Winther uit. Hij verwacht dat het CDA met Hoekstra aan het roer hogere ogen kan gaan gooien dan met De Jonge. „Het wordt ook een bedreiging voor de VVD. Daar slijpen ze de messen al.” Verder gaat het in de podcast over de MeToo-praktijken binnen D66. „Het is goed dat de partij het meteen extern laat onderzoeken,” zo stelt De Winther. De eerste reactie van Kaag vindt hij niet zo sterk. „Het wordt haar eerste grote test.” Verder in Afhameren: hoe kansrijk is het initiatief van Joost Eerdmans en Annabel Nanninga?