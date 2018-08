Efteling mag groeien tot 7 miljoen bezoekers

KAATSHEUVEL - Attractiepark De Efteling in Kaatsheuvel mag groeien tot maximaal zeven miljoen bezoekers per jaar. Als het sprookjespark in de verre toekomst nog meer bezoekers wil ontvangen, moet eerst onderzoek worden gedaan naar de capaciteit van het wegennet. De gemeente Kaatsheuvel heeft dat vastgelegd na bezwaren tegen de uitbreidingsplannen van het park.