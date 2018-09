Michelles hond Bruno overleed na eten ontbijtkoek: ’Ik wist niet dat het dodelijk kon zijn’

“Ik was donderdag met een vriendin naar het strand in Noordwijk geweest, ik had bij haar geslapen. Vrijdagochtend kwam ik thuis aanrijden en waar Bruno normaal gesproken meteen door het hondenluik naar buiten komt als hij mij hoort, zag ik hem nu in de regen op een kussen liggen.

Ik pakte hem op en voelde dat hij helemaal slap was. Ik heb Bruno meteen in de auto gelegd en ben met hem naar de dierenarts gereden.”

Dodelijk

“Van mijn man begreep ik dat Bruno die ochtend had overgeven. En ik hoorde dat hij in een onbewaakt ogenblik een ontbijtkoek had gestolen. Bruno had daar nogal een handje van, beagles houden enorm van eten.

We letten altijd goed op, maar het kwam weleens voor dat hij ons te slim of te snel af was. Ik vertelde de dierenarts alles wat ik wist. ‘Hij heeft ontbijtkoek zero gegeten,’ zei ik. De dierenarts belde meteen met de dierenkliniek in Utrecht, toen hij dat hoorde. Xylitol, de zoetstof in ontbijtkoek zero, is dodelijk voor honden.”

Bloeding

“Bruno kreeg een infuus met glucose en ik kon meteen terecht in Utrecht. Onderweg kreeg hij een bloeding uit zijn mond. De hoop die ik had, verloor ik toen. Huilend heb ik, zo snel mogelijk, mijn weg vervolgd.

Ik werd heel goed opgevangen in Utrecht, Bruno werd behandeld met plasma en via een webcam die in verbinding met mijn telefoon stond, kon ik hem in de gaten houden. Voor mensen is xylitol niet gevaarlijk, het lichaam herkent het niet als suiker, maar het smaakt wel zoet. Honden reageren er wél op alsof het suiker is. Hun lichaam maakt daardoor als een gek insuline aan.”

Clown

“Zondag kregen we te horen dat meer plasma geven geen zin had. Bruno’s lichaam moest het nu echt zelf doen. In de nacht van maandag op dinsdag werden we gebeld. Bruno reageerde nergens meer op. Het was over.

Het is vreselijk dat je niet bij het laatste moment van je huisdier kunt zijn. Bruno was zo’n lieve hond, een echte clown. Samen met mijn man heb ik een kaarsje gebrand. We hadden er heel veel verdriet van, ik ben zo gek op dieren. Naast de honden heb ik ook een paard.”

Afscheid

“Bruno kwam destijds tegelijk met zijn zusje Jacky als pup bij ons. We besloten Bruno in onze achtertuin te begraven en lieten Jacky eerst nog afscheid van hem nemen. Ze heeft heel veel en hard gejankt, het was heel pijnlijk. Op een van de heetste dagen lag ze op zijn graf, in de zon. Zo zielig…

Ook de kinderen waren heel verdrietig. Ze wilden de maandag voor zijn dood nog mee op ziekenbezoek, maar dat kwam door de drukte niet uit. Ik had ze beloofd dinsdag samen te gaan. Dat is er nooit van gekomen.”

Meelevend

“Ik heb de fabrikant van de ontbijtkoek, Peijnenburg, een mail gestuurd toen Bruno in Utrecht lag. Ze reageerden meteen heel meelevend en lieten weten open te staan voor een gesprek.

Toen ik in Utrecht hoorde dat er een teckel om dezelfde reden was ingeslapen, wist ik dat er echt iets moest gebeuren. Alle hondenbezitters moeten weten hoe gevaarlijk xylitol is voor hun dier.”

Waarschuwing

“Na Bruno's dood ben ik gebeld door de algemeen directeur. Hij liet weten alle dierenartskosten te vergoeden en ook de eventuele aanschaf van een nieuwe hond. Maar hij zei ook dat er meer moest gebeuren.

Samen met de afdeling marketing hadden ze zich erover gebogen. De kleine waarschuwing die nu op de verpakking te lezen was, voldeed niet. Er moest iets groters komen.”

Alleen maar lof

“Er zijn posters en flyers gemaakt. Er is een samenwerking aangegaan met een fabrikant van dierenvoedsel om te waarschuwen. En vanaf week 33 wordt er een groot logo mét waarschuwing op de zero ontbijtkoek geprint.

Ik heb alleen maar lof voor de manier waarop ze dit hebben aangepakt. We hebben een heel pijnlijke tijd achter de rug, maar het verzacht de pijn absoluut dat Bruno’s dood niet voor niets is geweest. Er is nu zoveel aandacht voor het onderwerp, dat ik zeker weet dat Bruno’s overlijden nieuwe doden heeft voorkomen.”

Voor Jacky

“Jacky was heel verdrietig onder het verlies van haar broer. Ze bleef maar janken, het was hartverscheurend. Pas toen ze een weekje bij mijn ouders en hun teckel Tara logeerde, omdat ik voor mijn werk weg was, kwam ze tot rust.

Tara had haar maatje ook net verloren. Ze vonden steun bij elkaar. We hebben de moeilijke beslissing genomen Jacky bij mijn ouders te laten. Dat hebben we voor haar gedaan.”

Moeilijk

“Uiteraard hebben we ook overwogen een puppy te nemen of een hond uit het asiel te halen. Maar we waren verzekerd van een klik tussen Tara en Jacky. Met een nieuwe hond moet je dat maar afwachten.

Het is moeilijk, zo’n leeg huis, maar dit is wel de beste oplossing. Ik zal aan iedereen met honden vertellen hoe gevaarlijk xylitol is. Ik ben heel blij met het handelen van Peijnenburg en de media-aandacht. Eén kauwgompje met xylitol kan voor een hond onder de negen kilo al dodelijk zijn. Dat hoort echt ieder baasje te weten.”

