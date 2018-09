Uitslag stelling: ’Vaccinatieplicht invoeren’

Dat er prikweigeraars zijn, zit veel respondenten hoog. Er waren namelijk bovengemiddeld veel reacties op deze stelling. „Het moet verplicht worden, net als het hebben van een BSN-nummer, belasting betalen en een ziektekostenverzekering”, betoogt een duidelijke voorstander.

D66 wil een wet maken om kinderdagverblijven het recht te geven kinderen te weigeren die niet zijn ingeënt tegen besmettelijke ziekten als kinkhoest en mazelen. Driekwart van de stemmers vindt dat een goed idee. Één van hen vindt het verplichten niet goed, maar kinderen kunnen weigeren wel. „Ik ben voor vrije keuze, maar niet als je daarmee anderen in gevaar brengt.”

De zogenaamde ’anti-vaxxers’, tegenstanders dus van vaccineren, kregen het afgelopen week zwaar te verduren. Er is in Europa een uitbraak van mazelen en naar aanleiding daarvan begonnen artsen op twitter de actie #ikvaccineer. Een kwart van de stemmers vindt desondanks dat de anti-vaxxers een punt hebben. Maar een klein aantal stemmers denkt dat de artsen met de actie tegenstanders van inenten hebben overtuigd. „Artsen zien alleen maar de slechtste scenario’s in de spreekkamer. De kinderen die de kinderziekten prima doorkomen, zien ze natuurlijk nooit”, zo beargumenteert een respondent die zich duidelijk nog niet heeft laten overtuigen.

VVD-fractievoorzitter Dijkhoff was erg fel op de anti-vaxxers en noemde hun argumenten ’pseudo-interessante bullshit’. Een derde van respondenten vindt dat hierdoor de tegenstanders van inentingen in het verdomhoekje zijn gezet. Een van hen: „Laat Dijkhoff eerst maar eens onderzoeken wat er in een vaccinatie zit en welke uitwerkingen dat heeft op de langere termijn. Onze kinderen worden volgepropt met rotzooi.” Anderen zijn vooral boos op de VVD’er omdat ze vinden dat hij ze wegzet als ’dom’.

Weinig respondenten vinden dat de overheid genoeg haar best doet om ouders te overtuigen van het nut van vaccineren. En een meerderheid denkt ook dat de farmaceutische bedrijven garen gaan spinnen bij het verplichten van vaccineren. „De overheid moet beter beargumenteren dat we niet meer hoeven te sterven aan deze ziektes. Maar daarbij ook zorgen dat de farmaceutische industrie hier geen mega-deal uit slaat. Dat wekt argwaan.”

Een inenting met een vaccin weigeren op grond van zijn of haar geloofsovertuiging mag niet, vinden de meesten. Zo stelt één van hen: „Geloof zoek je zelf maar uit, maar niet over de ruggen van mijn kleinkinderen.” Een andere stemmer is hier wat milder over. „Laat mensen zelf kiezen.”

Twee derde gelooft niet dat een inenting iemands lichamelijke integriteit aantast. „Ik vind zelfbeschikking een groot goed, maar dat stopt op het moment dat andere levens in gevaar komen.”

Ondanks dat Nederland vergeleken met andere Europese landen een hoge vaccinatiegraad heeft, daalt die toch zienderogen. Meer dan twee derde van de stemmers maakt zich zorgen over de uitbraak van besmettelijke ziekten.