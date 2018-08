Rutte: afschaffen dividendbelasting wél belangrijk

Afgelopen dagen stelden zowel de directeur van de Nederlandse vereniging voor institutionele beleggers Eumedion, Rients Abma, als Adriaan de Mol van Otterloo, partner van de Britse vermogensbeheerder Intrinsic Value Investors, dat de dividendbelasting voor hen eigenlijk geen belangrijke rol speelt bij de vraag waar een bedrijf gevestigd zou moeten zijn. Het Nederlandse kabinet had juist altijd het plan om die taks af te schaffen verdedigd, mede door erop te wijzen dat Nederland het risico loopt dat grote bedrijven anders in buitenlandse handen vallen.

„Er zijn buitenlandse beleggers in soorten en maten”, reageerde Rutte vrijdag na afloop van de wekelijkse ministerraad op de uitlatingen van de beleggersclubs. Hij benadrukte daarbij dat Nederland voor een klein land relatief veel grote bedrijven heeft, wat hij graag zo wil houden. „Dat maakt dat Nederland in de eredivisie speelt. Als dit type bedrijven zou wegtrekken, kom je in de Keuken Kampioen-divisie terecht.”

Mede door de Brexit en de lage rentetarieven acht Rutte de risico’s groot dat Nederlandse bedrijven over de grens verdwijnen. „Je kunt zo’n bedrijf maar één keer verliezen”, sprak Rutte daarover zijn vrees uit. „We zijn te klein om te denken dat we dat soort bedrijven zomaar weer terug zouden krijgen.”

Deze weken hakt het kabinet de knoop door over het afschaffen van de dividendbelasting en hoe dat precies bekostigd wordt. Ernaar gevraagd of hij vindt dat het inmiddels beter lukt om die maatregel uit te leggen, was de premier overigens kort: „Nee.”