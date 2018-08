Ouders Nsimire in shock: ’Dit is verschrikkelijk’

„Dit is verschrikkelijk nieuws”, zegt Muambi. Nsimire verblijft dit moment op een geheim adres. „Mijn inschatting is dat zij vandaag niet naar huis gaat. Zij heeft professionele begeleiding nodig.”

Het onderzoek naar wat zich precies heeft afgespeeld in de ruim drie weken, is nog in volle gang. Afgelopen woensdag is Nsimire na een tip door de politie aangetroffen op straat in Den Haag. Enkele uren later is de 33-jarige verdachte aangehouden.

In de woning van de man is woensdagavond een doorzoeking geweest. Daarbij zijn aanwijzingen gevonden dat daar seksuele handelingen zijn verricht. Daar wordt nog verder onderzoek naar gedaan.

De Hagenaar is vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris op verdenking van mogelijke ontucht en het onttrekken van een minderjarige aan het ouderlijk gezag. Die heeft het voorarrest met 14 dagen verlengd.