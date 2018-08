Rutte: ik zou cartoonwedstrijd niet doen

Rutte werd op zijn wekelijkse persconferentie uitgebreid bevraagd over het plan van Wilders, dat in onder meer Pakistan niet bepaald in goede aarde is gevallen. De premier benadrukte meermaals dat de plannen van Wilders gewoon onder de vrijheid van meningsuiting vallen.

Enthousiast over de wedstrijd is Rutte echter niet. „Behalve de begrenzing in de wet is er ook je eigen beschaving, persoonlijke opvattingen. Niet alles wat gezegd mág worden, hoeft gezegd te worden”, zei Rutte. „Feit is dat ik het niet zou doen, zo’n wedstrijd. Maar hij mag het doen.”

Rutte vraagt zich af wat Wilders met de cartoonwedstrijd wil bereiken. „Wat is nou zijn doel hiermee? Zijn doel is toch niet een debat te voeren over de islam? Zijn doel is toch provocerend te zijn? Dat mag, maar dan kunnen we als kabinet toch duidelijk maken dat dit iets is wat hij doet?”

Dikke huid

Gelovigen in een westerse samenleving zijn wel gebaat bij een dikke huid, aldus Rutte. „Ik ben zelf christelijk, mijn symbolen worden dagelijks belachelijk gemaakt. Ik moet tegen een stootje kunnen, moslims moeten tegen een stootje kunnen. Dat hoort bij een westerse samenleving met de vrijheid van meningsuiting.”

Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken gaat de regering van Pakistan en andere landen duidelijk maken dat de Nederlandse regering niet betrokken is bij de cartoonwedstrijd, zei Blok eerder vrijdag.

