Wilders boos om reactie kabinet op cartoonrel

Het kabinet reageerde vandaag op het verzoek van Pakistan dat woedend uitleg vroeg over de cartoonwedstrijd van Wilders over de profeet Mohammed. Naar dat land, en naar andere landen, wordt de boodschap verspreid dat Nederland pal staat voor de vrijheid van meningsuiting. Maar het kabinet benadrukt daarbij dat de wedstrijd van een ’individueel Kamerlid’ is en dus niet door het kabinet is georganiseerd. Bovendien zegt het kabinet richting het buitenland dat het ’respect’ heeft voor ’andere geloofsovertuigingen’. Vooral dat laatste schiet Wilders in het verkeerde keelgat.

Op de vraag of dat ook betekent dat het kabinet respect heeft voor mensen die boos worden om een simpele tekening, gaven ministers geen direct antwoord. „Ik constateer dat het tot sterke reacties leidt”, stelde minister Blok (Buitenlandse Zaken).

’Niet bedoeld om te provoceren’

„De reacties en dreigementen uit Pakistan tonen aan dat islam en vrijheid niet samengaan. De reacties van Rutte en Blok tonen aan dat we bestuurd worden door bange islamknuffelaars die daar ook nog eens respect voor hebben. Ongelooflijk”, stelt Wilders tegenover De Telegraaf. „De contest is overigens niet bedoeld om te provoceren maar om te laten zien dat we niet marchanderen met onze vrijheid.”

Desgevraagd liet minister Blok weten dat hij het een kwestie van ’persoonlijke smaak’ vindt hoe er met de vrijheid van meningsuiting wordt omgegaan. Zelf zou hij in elk geval niet een cartoonwedstrijd met dit onderwerp organiseren, dat vindt hij zelfs weinig smaakvol.

Veiligheid Nederlanders

De minister zegt niet uit te kunnen sluiten dat de cartoonwedstrijd gevolgen heeft voor de veiligheid van Nederlanders in het buitenland. Hij zegt daar rekening mee te houden.

Premier Rutte was ook kritisch over Wilders’ invulling van vrijheid van meningsuiting. „Vrijheid van meningsuiting vindt ook nog een begrenzing in je innerlijke beschaving.” Rutte ziet niet hoe deze wedstrijd iets positiefs kan bewerkstelligen. Tegelijkertijd verdedigt hij wel Wilders’ recht om een dergelijke wedstrijd te organiseren.