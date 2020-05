Twaalf jaar cel voor doodslaan partner

] Ⓒ ANP XTRA

ARNHEM - De rechtbank in Arnhem heeft maandag een 59-jarige vrouw uit Doornenburg in de Betuwe veroordeeld tot een celstraf van twaalf jaar voor de moord op haar 58-jarige partner. Elisabeth van B. doodde haar vriend vorig jaar januari door hem in zijn slaap met een hamer op zijn hoofd te slaan.