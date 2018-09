Slachtoffer biedt dief baan aan: ’Verdient tweede kans’

Op 8 augustus werd de bus van Het Bouwbedrijf leeggeroofd. In plaats van een klopjacht op de verdachte in te zetten, besloot eigenaar Siebe Martijn Groenendijk een oproep aan de dief te doen via Facebook.

„We vinden het vervelend dat je voor deze carrière hebt moeten kiezen”, zo begint de video. „Als je de spullen terugbrengt, gaan we kijken wat er nodig is om van jou een vakman in de bouw te maken. Affiniteit met gereedschap heb je duidelijk al.”

Eigenaar Groenendijk hoopt dat de dief de ’cynische grapjes aankan’, vertelt hij lachend aan de telefoon. „Als dat zo is, en als hij nog te redden is, dan is hij welkom. Nee, we willen hem niet in de val lokken. Ik heb niet eens aangifte gedaan! Dat kun je naïef vinden, maar dat maakt me niet uit.”

Rugzakje

Het bouwbedrijf werkt al jaren met mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt, legt Groenendijk uit. „Toen ik begon, zei ik: ik wil met moeilijk opvoedbare jongens werken”, aldus de eigenaar. „Je kent de achtergrond van de verdachte niet. Er staat niets voor niets: we geloven in je.”

Natuurlijk was hij enorm teleurgesteld. Een schuurmachine, schaafmachine, cirkelzaag, hamers, slijpers; alles is weg. „Wat me het meest raakte, is Jelle, de werknemer die het langst in dienst is. Hij is een bijzondere jongen, maar de beste werknemer die je kunt hebben. Hij voelt zich heel erg verantwoordelijk voor de diefstal. Dat geeft me een slecht gevoel.”

Tweede kans

Hopelijk meldt de dief zich snel. „Wat ik als eerste tegen hem zou zeggen? ’Hoe gaat het met je?’ Serieus. Ik ga gewoon in gesprek, ben benieuwd waarom hij dit doet. Dat kan me echt raken. Ik denk dat niemand vrijwillig kiest voor het dievenpad.”