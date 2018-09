Chef Trump Organisation kreeg immuniteit

Weisselberg is al heel lang de ’financiële waakhond’ van de zaken van de familie Trump. Hij werd al door de vader van president Trump, Fred Trump (1905-1999), aangenomen in de onroerendgoedsector van de familiebusiness. Hij stapte later over naar de The Trump Organisation, waar hij direct onder Donald werkte. Weisselberg geldt als loyaal tegenover de familie en is volgens Amerikaanse media een sleutelfiguur bij de meeste zakentransacties van Trump.

Cohen heeft zich dinsdag schuldig verklaard aan een reeks aanklachten inclusief geknoei in de verkiezingscampagne van Trump. Door mee te werken met de aanklagers kan de 51-jarige Cohen in aanmerking komen voor strafvermindering. Cohen kwam eerder vooral in het nieuws door het betalen van 130.000 dollar aan porno-actrice Stormy Daniels, die beweert een seksuele affaire te hebben gehad met Trump. Ex-playmate Karen McDougal kreeg via hem om vergelijkbare redenen anderhalve ton ’zwijggeld’.