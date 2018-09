President Zimbabwe heeft geen last van rechter

Na het horen van het nieuws riep Mnangagwa zijn rivaal op tot verzoening in het belang van het land. „Ik herhaal eens te meer mijn oproep tot vrede en eenheid”, aldus de Zimbabwaanse president via Twitter. „Nelson Chamisa, mijn deur staat open en mijn armen zijn uitgestrekt. We zijn één volk en we moeten ons volk op de eerste plaats zetten.”

