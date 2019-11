Twee volwassenen en kind geschept in Amersfoort

Een woordvoerder van de politie bevestigt aan deze krant dat het gaat om twee volwassenen en een kind. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is niet bekend.

De omgeving is afgezet om zo goed mogelijk hulp te kunnen verlenen.

Op zoek naar ooggetuigen

De bestuurder is ter plekke aangehouden. De politie is naarstig op zoek naar ooggetuigen van het ongeval. Wie meer weet kan contact opnemen met de politie Midden-Nederland via 0900-8844.

