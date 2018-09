Horror: soa eet geslachtsdelen weg

Dat melden verschillende internationale media, waaronder de Daily Mirror.

Het zou gaan om een tropische ziekte, Granuloma inguinale of Donovanosis genoemd, die nu ook in andere landen dan het VK opduikt. Na besmetting met de bacterie veranderen de geslachtsdelen in ’vlees etende zweren’. Het begint met pijnlijke zweren, die als ze niet behandeld worden, het weefsel permanent beschadigen en als het ware ’opeten’.

Meestal worden de geslachtsdelen aangetast, maar soms ook de mond, neus of borst. Doorgaans wordt de ziekte via seks overgedragen, maar iedereen die in aanraking komt met bloedende zweren van een patiënt, kan ook geïnfecteerd raken.

Dodelijk

De ziekte komt doorgaans voor in het zuidoosten van India, Zuidoost-Azië, Nieuw Guinea, het Caribisch gebied, Zambia, Zimbabwe, Zuid Afrika, Zuid Amerika (Brazilië, Suriname) en onder de inheemse bevolking van Australië.

Littekenweefsel door de zweren kan permanente schade aanrichten aan de geslachtsdelen. Zonder behandeling met antibiotica kan besmetting met deze soa zelfs dodelijk zijn.