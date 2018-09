’Brech kreeg twee jaar proeftijd na ontuchtverdenking’

In het rechtbankstuk staat dat de zaak onder voorwaarden werd geseponeerd. Brech, die nu wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van Nicky Verstappen, kreeg toen een proeftijd van twee jaar.

Daarmee staat nu vast dat een mysterieus krantenbericht dat door de politie wordt onderzocht, inderdaad over Jos Brech gaat, aldus de NOS. In het artikel uit 1985, dat werd gepubliceerd in het Limburgs Dagblad, wordt gesproken over een man uit Simpelveld die betrokken was bij een zedenzaak, en erkende ontucht te hebben gepleegd.

Documenten

Het Regionaal Historisch Centrum Limburg heeft documenten over de zaak verstrekt. De politie heeft tot nog toe alleen gemeld dat het dossier uit 1985 niet meer voorhanden is. Het zedenverleden van Brech wordt nog verder onderzocht.

Het in Maastricht gevestigde archief was vrijdagavond niet bereikbaar voor een toelichting.