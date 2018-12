Demonstranten hinderen Melania Trump

Ⓒ EPA

HAMBURG - Demonstranten hebben vrijdag de vrouw van de Amerikaanse president Donald Trump verhinderd mee te doen aan een programma in de marge van de G20-top in Hamburg. ,,We hebben van de politie uit veiligheidsoverwegingen geen toestemming gekregen het gastenverblijf te verlaten'', zei een woordvoerster van Melania Trump.