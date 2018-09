Racen als een virtuele Max Verstappen

Talloze racefanaten namen gisteren in de Beurs van Berlage plaats in de simulator om hun rondjes te rijden. Ⓒ Aldo Allessie

Formule 1-fans konden zich vrijdag in de Beurs van Berlage in Amsterdam even Max Verstappen wanen door plaats te nemen in een racesimulator. Luie pubers? Welnee: e-sports is big business, en de e-sporters van nu zijn de topcoureurs van morgen.