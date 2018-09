House: van ’herrie’ naar industrie

Housefeesten begonnen dertig jaar geleden kleinschalig, inmiddels zijn het mega-evenementen met vele duizenden bezoekers. Ⓒ Hollandse Hoogte

AMSTERDAM - In dertig jaar tijd groeide de muziekstroming house uit van ’herrie’ tot een exportproduct pur sang. House is een industrie geworden die zijn weerga in de muziekwereld bijna niet kent. Feesten zijn uitgegroeid tot mega-evenementen en dj’s zijn wereldsterren.