Kind krijgt straf omdat hij lerares ’mevrouw’ noemt

Tamarion Wilson heeft geleerd zijn ouders aan te spreken met sir en ma’am, zo schrijft ABC 12. Op een dag kwam hij met een pruillipje thuis, en haalde een velletje papier uit zijn tas, met het woord ma’am op iedere regel vier keer, aan beide kanten.

De ouders moesten het papier ondertekenen. De jongen vertelde nog dat de lerares hem had toegesnauwd dat ’als ze iets in haar handen had gehad, ze het naar hem had gegooid’. De jongen bleek herhaaldelijk, ondanks waarschuwingen, yes ma’am tegen haar te hebben gezegd. De vrouw wilde zo niet genoemd worden, had ze eerlijk al heel duidelijk gemaakt.

Geheugenverlies

Teretha Wilson en McArthur Bryant, de ouders van Tamarion, leggen uit dat hun zoon deze maand in het ziekenhuis is beland na een epilepsie-aanval, inclusief geheugenverlies en hallucinaties. De lerares wist dat overigens niet.

Ⓒ Screenshot ABC News

Toch nemen de ouders het haar wel kwalijk, want in hoeverre dat incident heeft meegespeeld, is niet duidelijk. De ouders waarschuwen lotgenoten. „Als het onze zoon is gebeurd, kan het ook het kind van een ander gebeuren, volgende week, over een maand, of over een jaar”, aldus McArthur Bryant.