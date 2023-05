Wilders en Van der Plas slaan Zelenski over, onbegrip elders in Kamer

Als onderdeel van zijn bezoek aan Nederland staat ook een ontmoeting tussen Zelenski en Nederlandse Kamerleden ingepland. Maar de Oekraïense president zal niet iedereen daar treffen. Van der Plas liet woensdagavond al weten te passen voor de ontmoeting, omdat ze het ongepast vindt dat die op 4 mei plaatsvindt, de dag van de Nationale Dodenherdenking.

De dag dat ’we ONZE oorlogsslachtoffers herdenken’, vindt Van der Plas. Dus vindt ze het ’heel misplaatst’ dat de president van Oekraïne, dat in oorlog met Rusland is, op deze dag langskomt. PVV-leider Wilders haakt om een soortgelijke reden af voor een ontmoeting met Zelenski: „Vandaag gaat het wat mij betreft in Nederland niet over hem maar over onze eigen Nationale Dodenherdenking.”

Onbegrip

Die afzeggingen leiden tot onbegrip bij andere Kamerleden. „Je mag de timing ongelukkig vinden, maar een bevriend staatshoofd boycotten gaat echt héél ver. Zeker als grootste partij in de Senaat”, zegt VVD-Kamerlid Brekelmans. Hij wijst erop dat ook veel Nederlanders zijn omgekomen, bij het neerhalen van de MH 17-vlucht, als gevolg van de strijd in Oekraïne.

D66-Kamerlid Hammelburg, in wiens familie veel slachtoffers vielen door de Holocaust, vindt dat het stilstaan bij de oorlog in Oekraïne en alle Nederlandse oorlogsslachtoffers ’allemaal tegelijk vandaag’ kan. JA21-senator Annabel Nanninga ziet ook geen problemen. De Dodenherdenking ’gaat uiteraard gewoon door, en staat gewoon in het teken van Nederlandse oorlogsslachtoffers’, zegt zij. „Het bijt elkaar niet.”