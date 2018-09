Gulle dakloze ziet sprookje slecht eindigen

Johnny Bobbitt had afgelopen november twintig dollar op zak toen hij Kate McClure ontmoette. Ze had geen benzine meer en stond aan de kant van de weg. Dankzij de behulpzame en gulle dakloze kon ze haar weg vervolgen. Ze was hem heel dankbaar en wilde iets voor hem doen.

Een GoFundMe-pagina werd opgericht en het nieuws ging de hele wereld over, waarna McClure zelfs mocht vertellen over de actie in het populaire tv-programma Good Morning America. Ze vertelde het leven van Bobbitt compleet te willen veranderen. De 35-jarige Amerikaan zou een huis krijgen, een auto, een ’salaris’, een pensioen en financiële hulp. Het geld stroomde binnen.

De 400.000 dollar die werd opgehaald werd echter niet uitgegeven aan een huis. De helft van het geld werd volgens het stel besteed aan een camper, een auto, hotelovernachtingen, een televisie, laptop en twee mobiele telefoons. Ook kreeg Bobbitt 25.000 dollar cash. Hier kocht hij drugs van, aldus het koppel. Dat de voormalige dakloze hen vervolgens ook nog eens had bestolen, was voor het paar de druppel. Hij werd uit de camper gezet, waarna zijn verblijf werd verkocht, net als de auto.

Reisjes

In de tussentijd heeft het stel verschillende reisjes gemaakt. Zo bezochten McClure en haar vriend Mark D’Amico Las Vegas, Los Angeles, Disney World en maakten ze een dure helikoptervlucht in de Grand Canyon. De foto’s werden op Facebook gedeeld. Het stel kocht ook een goednieuwe BMW. Dit allemaal van hun salaris, aldus McClure. Ze is zelf receptioniste en haar vriend bouwvakker.

Onder de brug

De opnieuw dakloze Bobbitt kan niet bij het geld komen dat er nog over is, als het goed is zo’n 200.000 dollar. Het was zijn droom om het geld te gebruiken om Philadelphia te verlaten en land te kopen in ’thuisstaat’ North Carolina, zo vertelt hij aan The Philadelphia Inquirer.

Hij slaapt nu weer onder de brug. „Ik voel me bedrogen. Ik denk dat ze goede intenties hadden, maar dat ze hebberig werden van zoveel geld.” GoFundMe onderzoekt de zaak.