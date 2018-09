Paus eert Ierlands ’heilige drinker’

Het standbeeld van Matt Talbot in Dublin. Ⓒ REUTERS

VATICAANSTAD - Matt Talbot, een Dubliner die in 1925 overleed, was ooit een notoire zatlap. Nu is hij op weg een heilige te worden. Paus Franciscus zal hem zaterdag tijdens zijn bezoek aan het overwegend katholieke Ierland eer betonen, maar niet door een toost uit te brengen.