Kan Nederland 24 miljoen inwoners aan?

Demograaf Jan Latten maakt zich zorgen over de snelle bevolkingsgroei in Nederland en de daarmee gepaard gaande veranderingen. Ook dit jaar voorziet hij een toename van 100.000 inwoners, voor een groot deel veroorzaakt door immigratie. Kan onze samenleving dit aan, vraagt Latten zich af. Want de samenstelling van de bevolking verandert snel.