CSI in de stoel van de kapper

1 / 2 1 / 2 Professor Ron Heeren heeft op zijn lab een arsenaal aan apparaten om haren te kunnen lezen.

Je haar is je dagboek. Traag groeiend legt je haardos van minuut tot minuut vast wat er in je lichaam omgaat, wat je eet, slikt en rookt. In Maastricht snijden ze je haar in tweeën en leggen ze je intiemste geheimen bloot. De nieuwe technieken zijn een droom voor forensisch onderzoekers en medici. Maar er is ook een schaduwkant.