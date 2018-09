Geef bijen meer bloemen

De afgelopen winter heeft 14 procent van de 80.000 honingbijenvolken het niet gehaald, blijkt uit onderzoek van Naturalis, Wageningen University en imkers. Voor honingbijen is, naast verslechterde leefomstandigheden, een parasitaire mijt de belangrijkste doodsoorzaak. ,,Maar imkers zijn steeds beter getraind in het verminderen van de mijt bij bijen'', aldus coördinator Frank Moens van de Nederlandse Bijenhouders Vereniging (NBV).

De honingbij is slechts één van de 358 bijensoorten in Nederland en is de enige bij die zonder de mens niet in het wild kan leven. ,,Het is eigenlijk intensieve veehouderij met vrije uitloop'', aldus een medewerker van EIS Kenniscentrum Insecten. Met de 357 wilde soorten gaat het ook niet goed: 188 soorten staan op de Rode Lijst.

Landbouw

Volgens EIS komt dit vooral door veranderingen in de landbouw na de Tweede Wereldoorlog waardoor ,,het buitengebied te netjes is geworden''. Ook blijken gewasbeschermingsmiddelen volgens twee recente onderzoeken in het wetenschappelijke tijdschrift Science een negatieve invloed te hebben op bijen.

De land- en tuinbouworganisatie LTO ontkent niet dat de gewasbeschermingsmiddelen een negatief effect hebben op de bijen ,,maar is nog niet overtuigd van de mate waarin de effecten bijdragen aan de algehele bijensterfte''. Wel ziet LTO het belang van bijen en is de organisatie betrokken het het verbeteren van de leefomgeving voor de dieren. Deze week heeft de organisatie een 'plantgezondheidsplan' gepresenteerd waarmee zij Nederland in 2030 koploper wil maken in gezonde teelt.

De NVB, LTO en andere partijen zijn met het ministerie van Economische Zaken in gesprek over een gezamenlijke 'bijenstrategie'. Een onderdeel daarvan is bijvoorbeeld het gras op tussenstukken van wegen vervangen door bloemen. Naar verwachting wordt deze bijenstrategie eind dit jaar gepresenteerd.